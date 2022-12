Roma, Epifania tra show e golosità per riempire la calza: torna la rassegna gratuita “La Befana di Villa Pamphili”

di Sabrina Quartieri

È gratuita, aperta a tutti i bambini e sta per tornare, dopo due anni di stop: è la rassegna delle Festività “La Befana di Villa Pamphili”, una speciale e divertente mattinata in compagnia della vecchietta con la scopa che, ogni 6 gennaio, da tempo immemore, porta a chi è stato buono una calza con tanti doni golosi. E proprio il giorno dell’Epifania, a Roma presso il parco Villa Doria Pamphili, sarà possibile incontrarla di persona e trascorrere in sua compagnia il primo venerdì del 2023, con due imperdibili momenti di festa “en plein air”.

L’evento, giunto alla terza edizione e organizzato da VIVI - Villa Pamphili con il patrocinio di Roma Capitale - XII Municipio, avrà inizio alle ore 10:30, quando è prevista la convocazione delle famiglie partecipanti, che non dovranno dimenticare di portare con sé la calza vuota dei loro bambini. Dopo essersi radunati da Vivi (ingresso a via Vitellia 102), sarà la volta, alle ore 11, dello spettacolo in programma per l’occasione: “Il circo in valigia”. Un giocoso e interattivo show di arte in strada all’aperto, con la regia di Andrea Calabretta e curato da Teatro Villa Pamphilj - Teatro Verde.

Tra performance di musica, clownerie e non solo, intratterrà il pubblico di grandi e piccini Gianluigi Capone, ideatore del progetto e artista poliedrico. Subito dopo, alle ore 12, sarà invece il momento di dare il benvenuto alla attesissima Befana, pronta ad animare la mattinata con un po’ della sua magia. Basterà un suo tocco, infatti, per riempire tutte le calze dei bambini presenti, che potranno tornare a casa felici, per il goloso bottino ricevuto in dono di dolci biologici e artigianali di VIVI Lab.

