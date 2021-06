Elezioni comunali di Roma: Enrico Michetti candidato sindaco per il Centrodestra. Simonetta Matone vice

Sarà Enrico Michetti il candidato sindaco del centrodestra a Roma. L'ex magistrato Simonetta Matone sarà la vice. La decisione giunge dopo una lunga di riflessione all'interno del centrodestra che, comunque, da tempo si era orientato sui due nomi in questione.

Michetti è un opinionista famoso di Radio Radio oltre che direttore della Gazzetta Amministrativa. Il suo nome come candidato sindaco di Roma, dopo il "no" di Bertolaso era diventato il più probabile, e già da qualche giorno veniva inserito dai giornali come il candiadto più probabile per il centrodestra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA