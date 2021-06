Amministrative di Roma, Raggi: «Centrodestra ha candidato ma nessuna idea per città, avanti determinati»

«Lega Nord e Fratelli d'Italia hanno trovato un candidato a Roma ma senza un'idea per la città. Sono ancora più determinata a proseguire il lavoro di cambiamento e realizzare i progetti che abbiamo avviato in questi anni». Lo scrive in un tweet la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in riferimento alla candidatura di Enrico Michetti per la coalizione del centrodestra alle prossime elezioni amministrative su Roma. «Avanti con coraggio», conclude.

