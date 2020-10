Elezioni comunali Roma 2021, l'endorsement di Enrico Letta per Carlo Calenda: «Buona opzione»

«Carlo Calenda candidato sindaco di Roma? Mi sembra una buona opzione, sarà poi Nicola Zingaretti a decidere». Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta ospite al 'Caffè della domenicà su Radio24. «Ho molta fiducia in Nicola Zingaretti che sta facendo un ottimo lavoro sia come presidente della Regione Lazio che come segretario del Pd», ha aggiunto l'ex premier.

Pochi minuti dopo l'endorsement di Enrico Letta, Carlo Calenda ha ringraziato l'ex presidente del Consiglio: «Ringrazio Enrico Letta per le parole di stima. Come ho detto pubblicamente mesi fa, anche io lo avrei

convintamente votato come sindaco di Roma». Lo dichiara il leader Azione, Carlo Calenda.

Comunque Calenda sembra sempre più vicino alla uffucializzazione della sua candidatura a sindaco della Capitale: questa sera, infatti, sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, e poi l'ex titolare del Mise ha già fatto la sua prima mossa assicurandosi il dominio 'calendasindaco.it', registrato lo scorso 7 ottobre a

nome dell'Associazione Azione con sede a Roma in Via Poli 3.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Ottobre 2020, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA