Edoardo Ferrario, la sua stand up comedy sbarca su Netflix, ma prima il test a teatro

Edoardo Ferrario, classe 1987, è tra i più apprezzati stand up comedian del momento.



La notorietà è arrivata nel 2014 con la web serie Esami

«All’epoca funzionò benissimo, studiavo giurisprudenza e avevo davvero voglia di scrivere una web serie per gli universitari».



La sua stand up comedy è però molto diversa da Esami

«A teatro io sono sul palco da solo. È diventata la forma espressiva che preferisco».



Cosa ha acceso l’attenzione verso la stand up comedy?

«Il pubblico la riconosce come una nuova e contemporanea forma di comicità: dieci anni fa ridevamo con il cabaret televisivo, oggi con la stand up comedy».



Tanto da suscitare l’interesse di Netflix per il suo spettacolo Temi Caldi.

«È il segno di quanto attuale sia questo tipo di comicità. Essere in streaming è un’enorme soddisfazione. Spero serva a smuovere le acque nella comicità nostrana. È una bella responsabilità (ride, ndr), ma ti fa capire come oggi la comicità sia un linguaggio universale».



Ora è alle prese con il suo nuovo spettacolo, Diamoci un tono.

«È diverso, incentrato più su me stesso. In Temi caldi il pubblico ride perché riconosce un personaggio: un fratello, un insegnante, il cugino, la palestra. Ora mi diverto di più a parlare di me stesso, della mia vita. Cambia un po’ la mia comicità semplicemente perché sono cambiato io».



Lei non ha mai fatto satira politica: perché?

«La trovo un tipo di comicità stanca: preferisco molto di più la satira sugli elettori»

