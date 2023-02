Dehors abusivi, scattano multe e chiusure per i locali della movida

Due dehors abusivi sequestrati in via Tolemaide, in zona Trionfale, e in via Paolo Emilio, a Prati, proprio nelle ultime ore. E 16 provvedimenti di chiusura temporanea di almeno 5 giorni per alcuni esercizi commerciali, dislocati a Trastevere e nella zona del Pantheon, per occupazione abusiva di suolo pubblico.



Questi gli ultimi risultati della task force di Polizia Locale di Roma Capitale e I Municipio, istituita dall'assessorato al Commercio capitolino con lo scopo di contrastare i fenomeni del cosiddetto "tavolino selvaggio" e della moltiplicazione dei dehors nel centro di Roma.

Il bilancio delle operazioni, in corso da gennaio fino a pochi giorni fa, è stato reso noto a Leggo dal I Municipio. «Gli interventi, conseguenza dei verbali erogati dagli agenti tra giugno e ottobre - ha spiegato l'assessore al Commercio del I Municipio, Jacopo Scatà - arrivano dopo le 80 rimozioni del 2022 e proseguiranno nei prossimi mesi".



La percezione della proliferazione dei dehors abusivi si lega al tema dei permessi per le pedane regolari. Oltre a quelli con autorizzazioni permanenti, negli ultimi anni sono state le disposizioni nazionali per lenire gli effetti del Covid a farne crescere il numero.

Un aumento veloce, non soggetto a pareri delle soprintendenze e ad autorizzazioni di altra natura, che ha indirettamente facilitato anche l'installazione di pedane abusive. Solo di pochi giorni fa è la notizia dell'approvazione di un emendamento parlamentare per prorogare queste disposizioni fino al dicembre 2023.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 08:19

