Covid, la top ten dei quartieri con più contagi: da Torre Angela a Montesacro

Su oltre 11 mila tamponi e 21 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.341 nuovi positivi al Covid-19, con 497 contagi a Roma. Tra i quartieri con più casi oltre a Torre Angela (che mantiene il primato da almeno quattro mesi e con un aumento di positivi più marcato +688 casi in un mese), ci sono Centocelle, Tuscolano, Primavalle, Montesacro. Ma anche Ostia che ha visto aumentare il numero di positivi, anche se con una curva in flessione: 1.075 dal 22 novembre al 13 dicembre, 636 in più fino al 17 gennaio e 445 fino al 21 febbraio, che portano il territorio ad un complessivo 2894. Nel X Municipio c’è anche Acilia con 2.249 contagi. Ma l’elenco delle zone peggiori è davvero lungo.

Tra i primi resta ancora la Borghesiana con 2.706 casi (+445). A seguire ci sono Centocelle con 2.516 (+327), Tuscolano con 2.421 (+336), Primavalle con 2.346 (+380), e Don Bosco con 2.159 (+349). Nella top ten dei contagi ci sono anche Montesacro 1.937 (+303) e Tiburtino 1.873 (+323).

«Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 500», spiega l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Intanto nelle province si registrano 480 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 144 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 220 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con collegamento familiare. Si registrano due decessi di 77 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 44 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 78 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Rieti 72 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 16:21

