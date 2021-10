Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 16 ottobre 2021: 222 nuovi casi (81 a Roma) e 5 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 16 ottobre 2021. Oggi nel Lazio su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222 nuovi casi positivi, in calo rispetto a sabato scorso 9 ottobre, 5 i decessi, 298 i ricoverati, 50 le terapie intensive che restano stabili e 249 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5 per cento. I casi a Roma città sono a quota 81.

#Coronavirus: D’Amato, “Oggi nel Lazio su un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222 nuovi casi positivi (-126), e in calo rispetto a sabato scorso 9 ottobre (-8), 5 i decessi (-2), 298 i ricoverati (+4), 50 le terapie intensive ( = ) e 249 i guariti. https://t.co/LXUACuEovb — Salute Lazio (@SaluteLazio) October 16, 2021

La situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 5: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 35 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Le Asl delle altre province

Asl di Frosinone: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

«Superato 90 per cento della popolazione adulta» vaccinata da Covid 19 «e oltre 84 per cento di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa». Lo scrive in una nota l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

