Covid nel Lazio, il bollettino di oggi mercoledì 8 dicembre 2021: 1.554 nuovi casi (740 a Roma) e 3 morti

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi mercoledì 8 dicembre 2021. Oggi nel Lazio su 17.665 tamponi molecolari e 35.339 tamponi antigenici per un totale di 53.004 tamponi, si registrano 1.554 nuovi casi positivi (+80), sono 3 i decessi (-9), 760 i ricoverati (-9), 113 le terapie intensive (+7) e +891 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 740». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

«Oggi - sottolinea - superata quota un milione di dosi di richiamo oltre 35% del target, continuiamo così, obiettivo a dicembre quota 2 milioni di dosi booster. Chiesto alla struttura commissariale un aumento forniture di anticorpi monoclonali. Nella giornata di ieri sono state 55 mila le dosi somministrate con un incremento del 56% rispetto alla settimana precedente. Mancano all'appello oltre 100 mila nella classe di età 40/49 anni che non hanno effettuato la vaccinazione. Invitiamo al più presto a farla, si corre un rischio troppo grande». Per chi avesse effettuato all'estero le prime dosi di vaccino è ora possibile prenotare la dose di richiamo nel Lazio accedendo nella sezione “dosi booster per aire e residenti all'estero”.

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 1 sono 219 i nuovi casi, nella Asl Roma 2 sono 375 i nuovi casi, nella Asl Roma 3 sono 146 i nuovi casi, nella Asl Roma 4 sono 102 i nuovi casi, nella Asl Roma 5 sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 134 i nuovi casi. Nelle province si registrano 416 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 139, nella Asl di Latina 154, nella Asl di Rieti 52 e nella Asl di Viterbo 71 e 1 decesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA