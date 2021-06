Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 17 giugno: 8 morti e 119 nuovi positivi (66 a Roma)

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 17 giugno della Regione: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 119, con 8 morti e 461 guariti. Gli attualmente positivi sono 4.894 (-350), di cui 4.445 in isolamento domiciliare (-322), 368 ricoverati con sintomi (-24) e 81 in terapia intensiva (-4). I casi a Roma sono 66, più 36 nella provincia della Capitale, mentre nelle altre province si registrano 13 casi a Latina, 2 a Frosinone e Viterbo e zero a Rieti. I tamponi effettuati sono in tutto oltre 24mila di cui 9mila molecolari e 15mila antigenici.

Leggi anche > Variante Delta, aumentano i casi: «Lazio, Lombardia e Sardegna più a rischio»

«Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,4% i casi a Roma città sono a quota 66. L’incidenza è scesa a 18 casi ogni 100.000 abitanti. Entro il 10 agosto il Lazio raggiunge obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione. Oggi 4,5 milioni di somministrazioni di cui circa 1,6 milioni con il completamento del ciclo vaccinale», le parole dell'assessore D'Amato.

Covid, i casi a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; * Asl Roma 2: sono 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 5 decessi; * Asl Roma 3: sono 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; * Asl Roma 5: sono 23 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 1 decessi; * Asl Roma 6: sono 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Covid, i casi nelle altre province

Nella Asl di Latina sono 13 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso; Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Viterbo si registra 2 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA