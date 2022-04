Primo fine settimana di Aprile, tra colpo di coda invernale e timida primavera, tante occasioni per trascorrere 48 ore di relax e divertimento tra le molte proposte della capitale. Tra spettacoli di teatro, concerti e giornate negli spazi aperti. Ecco tutto quello che si può fare.

Cosa fare a Roma nel weekend sabato 2 e domenica 3 aprile 2022

Sergio Rubini all'Ambra Jovinelli

Si chiama "Ristrutturazione" il nuovo spettacolo tetrale di Sergio Rubini, che insieme a Carla Cavalluzzi, racconta le disavventure domestiche, come l'acquisto di una casa con mutuo annesso. Ristrutturazione è il racconto in forma confidenziale, della ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini. Un carnet di personaggi competenti e incapaci, leali e truffaldini, scansafatiche ed operosi che si avvicendano nella vita dello sfortunato padrone di casa stravolgendola senza pietà. Clicca qui per le info.

Gianna Nannini all'Auditorium

Domenica 3 aprile, la rockstar toscana torna sul palco romano della Sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica, dopo lo straordinario successo del tour estivo che ha portato l'artista in tutta Italia. In questa occasione la popolare rockstar si esibirà sul palco con il pianoforte e il sound design curato dal musicista tedesco Christian Lhor. Clicca qui per le info.

Fantastico Mondo del Fantastico a Lunghezza

Domenica 3 aprile tornano a spalancarsi le porte dell’antico Castello di Lunghezza, pronto ad ospitare il “Fantastico Mondo del Fantastico”, il parco dell’immaginario che per la nuova stagione ha in serbo tante meravigliose sorprese. Novità assoluta, l’arrivo di Frankenstein Junior, ma nessuna paura per i più piccini, anzi tante gag irresistibili, immancabili gli spettacoli e gli show a tema con le storie classiche e moderne e la possibilità di incontrare dal vivo le principesse del cuore, da Biancaneve a Frozen. In occasione dell'inaugurazione le guest star della giornata saranno alcuni dei protagonisti del “Magic”, lo show internazionale di magia che si terrà il 7 e 8 maggio all’Auditorium della Conciliazione, pronti a regalare stupore e meraviglia con il potere delle loro arti magiche che potranno trasformare, grazie ad alcuni laboratori speciali, i bambini più curiosi in moderni “Harry Potter”.

Canapa Mundi

Settima edizione di Canapa Mundi, dal 1° al 3 Aprile alla Fiera di Roma, la fiera internazionale di settore più fortunata di Europa, volano unico per le aziende che lavorano nel settore della canapa. Tre giorni di eventi, conferenze stampa, stand commerciali e gastronomici, per scoprire le proprietà e i molteplici utilizzi che offre questa pianta nei vari settori, dalla cosmesi all’edilizia, dall’alimentazione al tessile, alla salute e molto altro. La sola area bimbi è arrivata a ospitare 400 bambini dai 20 iniziali e le navette gratuite a servizio del pubblico hanno accompagnato più di 4000 visitatori durante l’ultima edizione, contro i 900 del primo anno. Qui le info.

Bosco di Paliano

Domenica 3 aprile riapre il Bosco di Paliano, che si estende su una superficie di circa 30 ettari di querce secolari.

Al suo interno sentieri ombreggiati e accessibili a tutti, un luogo dove ritrovare il contatto con la natura, con i suoi silenzi e i suoi suoni leggeri. Un luogo dove svolgere tante attività nel totale rispetto dell’ambiente. Nel grande bosco in provincia di Frosinone, si esibirà la Banda Musicale di Paliano, si potranno fare barbecue, noleggiare bici ed anche prenderà una mongolfiera che si alzerà verso il cielo. Qui tutte le info.

Concerto per l'Ucraina

"Insieme per l’Ucraina” è il concerto in favore dell’emergenza in Ucraina organizzato nella a splendida cornice dell’Auditorium Seraphicum il prossimo 3 aprile a partire dalle ore 17.00. Il concerto vedrà sul palco bambini, ragazzi e adulti, che eseguiranno un repertorio che spazia dalla musica classica a quella pop e da film, alternando esibizioni solistiche a piccoli ensemble, cori e orchestre. Tutte le info qui.

The Niro dal vivo

Venerdì 1° aprile in concerto al Lian dove eseguirà brani estratti da 'The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook' il nuovo album, annunciato a Parigi, di The Niro featuring Gary Lucas che raccoglie per la prima volta tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley con lo stesso Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non presenti in nessun album. Cantautore, polistrumentista romano, acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale per il carattere unico e innovativo dei suoi album, The Niro è altresì apprezzato da “colleghi” illustri che lo hanno chiamato ad aprire i loro concerti. Tra i tanti: Deep Purple, Amy Winehouse, Carmen Consoli, Caparezza, Malika Ayane.

