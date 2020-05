Coronavirus, nel Lazio 52 nuovi positivi di cui 31 a Roma. Casi azzerati a Rieti, Viterbo e Frosinone

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 16:07

di oggi 8 maggio: l'assessorato alla Sanità della Regione, come ogni giorno ha aggiornato i numeri su contagi, vittime e guariti dal Covid-19 nel territorio, sulla pagina Facebook dedicata 'Salute Lazio'. I, di cui, dato che sale a 51 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.Insei decessi: si tratta di quattro uomini di 74, 72, 66 e 55 anni, e due donne di 82 e 71 anni. Praticamente azzerati, come da qualche giorno a questa parte, i dati relativi alle altre province: nessun nuovo caso e zero decessi a, un solo caso acon zero decessi. Zero casi e zero decessi anche a11 nuovi casi positivi di cui 5 in isolamento domiciliare. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza16 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza4 nuovi casi positivi. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza1 nuovo caso positivo. 350 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza9 nuovi casi positivi di cui 7 sono un recupero di notifiche arretrate. 3 decessi: 3 uomini di 66, 74 e 55 anni, tutti con patologie pregresse. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza10 nuovi casi positivi di cui 6 sono un recupero di notifiche arretrate. 3 decessi: una donna di 71 anni, un uomo di 72 anni e una donna di 82 anni, tutti con patologie pregresse. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza5 pazienti sono guariti. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 3 giorni. Operativo il laboratorio per il test #covid19 H24Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 12 giorni87 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti. 0 decessi68 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti89 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 15 in terapia intensiva. 8 pazienti sono guariti33 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guaritiOperativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadinii pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro sono 12: 10 bambini e 2 mamme. Buone condizioni generali per tuttiNon risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 192 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenzaNon risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenzaNon risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza