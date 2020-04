Coronavirus nel Lazio, 151 nuovi contagiati di cui 39 a Roma. Boom di casi a Rieti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 16:02

, i dati del Lazio aggiornati al 6 aprile: come ogni pomeriggio la Regione Lazio, tramite la pagina Facebook dedicata dell'Assessorato alla Sanità, ha reso noti i numeri dei contagi, delle vittime e dei guariti nella regione. I nuovi contagiati nella città di, dato che sale a: i casi di positivitàregistrati nelle ultime 24 ore sono inveceNelle altre province, 6 nuovi casi con zero decessi a, 14 casi a, 8 a, 58 adi cui 30 dal cluster di Contigliano e gli altri riferibili alle case di riposo del territorio. I morti a Roma: deceduti nella Asl Roma 3 due uomini di 79 e 84 anni. Altridecessi invece in provincia di Roma, tra cui un uomo di 44 anni di Velletri. Adue decessi: un uomo di 91 e un uomo di 83 anni con patologie pregresse. Adeceduta una donna di 80 anni con precedenti patologie.Intanto nella giornata di oggi, comunica la Regione, «sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 64.000, 32.200, 3.200, 6.500 camici impermeabili, 28.000 calzari, 63.000 guanti e 15000 cuffie».