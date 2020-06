Il Lazio sale al secondo posto in Italia per nuovi casi di contagio, colpa del focolaio al San Raffaele

Il cluster dell’Irccs San Raffaele ha registrato 55 positivi portando il Lazio nella giornata di ieri a risultare la seconda regione più colpita d’Italia con 23 casi. Di questi 14 provengono proprio dall’Istituto della Pisana anche se, secondo quanto assicura l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, rappresentano la coda di un focolaio ormai circoscritto. Pazienti che dopo alcuni giorni dalla dimissione dalla struttura hanno sviluppato la positività: al momento nessun positivo è rimasto nella struttura. La situazione di Roma, escluso il cluster, conta 7 casi Covid in più di cui 5 riferibili al territorio dell’Asl Roma 3. Tre invece in provincia, due a Frosinone e nessuno tra Latina, Rieti e Viterbo. Sono tre i decessi nel Lazio, di cui uno avvenuto presso lo ‘spoke’ dello Spallanzani di Casal Palocco di un paziente residente in provincia di Rieti che aveva svolto un periodo di degenza in riabilitazione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA