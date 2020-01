I pullman, treni speciali, ncc e taxi pronti al trasferimento dei crocieristi a Roma e nelle altre località sono fermi, vuoti, nel piazzale antistante il porto. Il sito web etrurianews.it che monitora la situazione è andato in tilt per il numero eccessivo degli accessi.

La nave crociera 'Costa Smeralda', attraccata al porto di Civitavecchia nelle ultime ore, durante il suo tour aveva fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca. Sul posto, per gestire le operazioni all'interno del porto, è intervenuta la Capitaneria di Porto.

Due casi sospetti disono in questo momento innell'ospedale di bordo conSecondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave.La coppia, salita aalcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio.