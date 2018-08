Civitavecchia, arrestato il presidente della Cpc calcio: fermato con un etto di cocaina

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CIVITAVECCHIA Il presidente della Cpc calcio, Sergio Presutti, è stato arrestato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di oltre un etto di cocaina. Gli agenti del commissariato lo hanno fermato per un controllo e hanno trovato un piccolo quantitativo di droga nella sua auto; il resto era nascosto a casa.Presutti si trova ora agli arresti domiciliari. Il presidente della società sportiva di Civitavecchia, che milita nel campionato di promozione, ha 64 anni ed è un ex calciatore del Civitavecchia; è stato tra gli artefici della nascita, nel 2005, della Cpc calcio.