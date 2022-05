Roma, sfila il pullman con la coppa ma “salta” la tappa al Circo Massimo: la delusione dei tifosi giallorossi

Delusione per i 100mila tifosi giallorossi in attesa al Circo Massimo del passaggio dei pullman scoperti con a bordo giocatori e staff della Roma durante il tour di festeggiamenti per la vittoria in Conference League. Tra motivi di sicurezza vista la quantità enorme di supporter che attendevano la squadra e ritardi accumulati lungo il percorso, i bus hanno tirato dritto su via di San Gregorio verso il Colosseo, per poi proseguire verso il Celio e San Giovanni.

E' saltata così la tappa più attesa, il giro intorno al Circo Massimo. Molti tifosi così cercano di capire anche via social se i pullman siano già andati via o se abbiano cambiato percorso. Nella confusione, tra cori e fumogeni è ben difficile rendersi conto di quanto sta accadendo da una parte all'altra dell'arena. Anche il traffico è andato in tilt, particolarmente intasata la circolazione a Terme di Caracalla, a Porta San Paolo e in tutta l'area che costeggia il Circo Massimo con centinaia di agenti della Polizia Locale impegnati nella delimitazione dell'area interessata e nei servizi di viabilità, anche lungo il percorso dei bus della squadra.

«Apprezzamento e soddisfazione per l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine che, a fronte di un eccezionale afflusso di cittadini al Circo Massimo che ha reso necessaria anche una deviazione del percorso dei pullman della Squadra rispetto all'itinerario inizialmente previsto, hanno saputo gestire nella massima sicurezza e senza alcuna criticità l'abbraccio della città all'As Roma». Lo dice il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, commentando all'Adnkronos i festeggiamenti dei tifosi romanisti che si sono riuniti al Circo Massimo per dimostrare l'affetto alla Roma vincitrice della Conference League

