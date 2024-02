Christian Sodano, spunta il biglietto del finanziere killer dopo la strage: «Non volevo farlo»

di Redazione web

Quando sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile a casa dello zio di Christian Sodano, nel quartiere Q4, alla perfieria di Latina, hanno trovato il giovane finanziere affacciato alla finestra. Sul divano la pistola e poco distante un biglietto scritto in stampatello. Lo aveva scritto con tutta probabilità dopo aver sentito al telefono lo zio, che era a Bologna per festeggiare la nascita del nipote, lo zio che lo aveva implorato di non muoversi di restare lì, mentre lui voleva scappare, andare all'estero. Scappare da quell'atrocità appena compiuta nella villetta dell'ex fidanzata a Cisterna di Latina​, un pugno di chilometri più a nord.

Cristian Sodano, strage a Cisterna di Latina premeditata. La chat con Desyrée: «Devi soffrire quanto ho sofferto io. Ti farò tanto male»

Il biglietto

Gli investigatori della Mobile hanno sequetrato il biglietto trovato nell'appartamento, scritto dal maresciallo dopo il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, madre e figlia della sua fidanzata Desyrèe.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA