Cristian Sodano, il finanziere «latin lover» ha ucciso mamma e sorella dell'ex. Il gesto eroico di Renèe e Nicoletta per salvare Desyrèe

Non accettava la fine della relazione con la sua ex Desyrèe Amato. Così, ieri pomeriggio Cristian Sodano, finanziere di 27 anni, l'ha raggiunta a casa sua. Una discussione, poi scoppiata in lite furiosa, tanto che la mamma della giovane e la sorella sono intervenute per difenderla. Quando l'uomo ha tirato fuori la pistola d'ordinanza, Nicoletta Zomparelli, di 49 anni, e Renèe Amato di 19 gli si sono scagliate contro per difendere Desyrèe e lui ha aperto il fuoco uccidendole.

Strage di San Valentino

Desyrée è scappata ed è riuscita a salvarsi chiudendosi in bagno, mentre il killer si è dato alla fuga e si è rifiugiato a casa di un parente, prima di essere arrestato. Quando la ragazza ha avuto il coraggio di uscire, ha chiamato i soccorsi. Le forze dell'ordine hanno trovato i corpi delle due donne con la giovane sopravvissuta nascosta in un angolo sotto choc.