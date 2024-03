Pistola puntata contro la cassiera: il finanziere (in borghese) sventa la rapina e mette in fuga il malvivente

Pur non essendo in servizio, un finanziere ha agito prontamente per fermare una rapina a mano armata in un supermercato di Afragola, nella provincia di Napoli. Senza esitazioni, al termine di una breve lotta, è riuscito a disarmare il rapinatore che era entrato nel negozio armato di pistola e con il volto nascosto da un passamontagna.

L'intervento dell'agente

Il rapinatore minacciava una cassiera con l'arma, ma l'agente è intervenuto efficacemente, sottraendogli la pistola. Nonostante ciò, il criminale è riuscito a scappare, aiutato da un complice che lo attendeva fuori su uno scooter di grossa cilindrata. Il finanziere ha tentato di inseguirli a piedi attraverso il traffico della città.

Successivamente, una squadra delle Fiamme Gialle è arrivata sul posto per assicurarsi l'arma e, in collaborazione con altre forze dell'ordine e sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, per cercare di identificare i responsabili del tentativo di rapina.

