Rapinano la gioielleria e scappano in moto, i ladri bloccati e messi al tappeto dai passanti VIDEO

di Redazione Web

Un atto eroico da parte dei cittadini ha impedito che venisse compiuta una rapina in una gioielleria. È accaduto in piena mattina al centro di Sanlúcar de Barrameda, in Spagna, quando dei residenti locali hanno impedito a due malviventi di compiere il furto all'interno del negozio e l'atto eroico è stato eloggiato dall'intera comunità.

Nel video dell'accaduto, che sta girando in queste ore sui social network e che è stato pubblicato dalla testata online La Vanguardia, si può vedere come i due rapinatori, vestiti con tute blu ed elmetti neri, abbiano cercato di fuggire in moto nel momento in cui sono stati sorpresi dai vicini. I residenti, quindi, non hanno esitato ad agire e hanno abbattuto la motocicletta, riuscendo a domare gli uomini nonostante il rischio di essere colpiti dalle armi.

Ha ocurrido en Sanlúcar de Barrameda.



Hay que tener muy pocas luces para atracar a plena luz del día una joyería. Por si fuera poco, en una de las calles con más comercio y tránsito que hay en Sanlúcar.



La actuación ciudadana; impecable. pic.twitter.com/wFwLmsihmt — Blete (@Bleete02) March 18, 2024

La polizia, che è giunta sul posto subito dopo, ha sequestrato ai malviventi un'arma corta, una mazza, le chiavi di un furgone, due caschi da motociclista, una pistola a spruzzo e due zaini con numerosi gioielli. Le indagini restano tutt'ora aperte data la natura itinerante dei criminali, con l'obiettivo di accertare il loro possibile coinvolgimento in altri reati simili. «Alcuni pedoni hanno ferite lievi, così come il commesso della gioielleria», hanno affermato le fonti della polizia, che ha voluto sottolineare come il coraggio e la determinazione dei vicini nell'evitare la rapina abbia garantito loro il tempo necessario per arrivare e arrestare i colpevoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA