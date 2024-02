Cristian Sodano, il finanziere killer aveva minacciato l'ex: «Se mi lasci farò del male alla tua famiglia»

Glielo aveva detto e l'ha fatto. Cristian Sodano, il finanziere di 26 anni che ha ucciso la mamma e la sorella della ex, aveva minacciato Desyrée Amato per messaggio anticipandole la strage: «Se mi lasci farò del male alla tua famiglia, ti farò provare lo stesso dolore che provo io», aveva scritto. Adesso la giovane vive schiacciata dai sensi di colpa: «Se avessi parlato prima forse l'avrei salvate...». Anche il papà, rimasto vedovo e senza una delle sue due figlie, sente di non aver fatto abbastanza: «Sembrava un bravo ragazzo, come ho fatto a non capire?», riporta il Corriere. Sodano ha ucciso Nicoletta Zomparelli e la figlia Renée Amato a colpi di pistola in casa loro a Cisterna di Latina.