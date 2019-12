Chiude la storica edicola davanti al Viminale: la signora Roberta saluta commossa i clienti FOTO

La signora Roberta questa mattina ha voluto simbolicamente salutare tutti i suoi abituali clienti: una piccola cerimonia davanti al chiosco, ma molto sentita e commossa per lei e per gli stessi clienti, ormai diventati quasi degli amici.

Sabato 28 Dicembre 2019, 18:33

. Un'edicola che da anni serviva dipendenti e agenti delche ogni giorno acquistavano i giornali e riviste.E al suo fianco c'erano proprio quegli agenti che negli anni hanno apprezzato la gentilezza e cortesia della signora Roberta. Un saluto finale dopo anni di lavoro, tra scatoloni e riviste pronte per essere impacchettate e portate via prima di abbassare per sempre la serranda. Un pezzo diche chiude, complice anche la crisi di vendite dei giornali che ha portato alla chiusura di numerose edicole in tutta Italia.