​Cercasi elfo: 1500 euro per 8 giorni di lavoro con Babbo Natale

Martedì 12 Novembre 2019, 16:11

Se sei maggiorenne, hai doti comunicative spiccate e stai cercando un posto da animatore, potresti essere tu l’elfo che affiancherà Babbo Natale durante le festività natalizie romane a “CinecittàDue”.il contratto di lavoro che ti farà guadagnare 1500 euro netti in otto giorni, bisogna prima di tutto presentarsi mandando un’email all’indirizzo elfocinecittadue@gmail.com, oppure chiamando il 3473046747, entro lunedì 18 novembre. Poi, i candidati ritenuti più idonei verranno invitati aprevisto all'interno del centro commerciale domenica 24 novembre alle ore 16.Da quel momento in poi, alcuni commercianti dei negozi e la Direzione, valuteranno, in veste di giurati, le attitudini dei finalisti, rivolgendo loro delle domande a tema natalizio, e invitandoli a cimentarsi in semplici. «Non è niente di complicato, ma ci vuole un po’ di fantasia», spiega l’organizzazione, ricordando che si tratta pur sempre di un lavoro a contatto con i bambini. In generale,è un maggiorenne (donna o uomo che sia) in grado di riconoscersi nello spirito del più vivace degli elfi. E quindi, dotato di ottime doti comunicative ed empatiche, ma anche di una buona dose di pazienza, fantasia e amore per i più piccoli. L’importante, però, è avere già esperienze come animatore.sottoscriverà un contratto con un compenso netto di 1500 euro per 8 giorni di lavoro full time (in particolare, il 7, l’8, il 14, il 15, il 21, il 22, il 23 e il 24 dicembre prossimi). In queste occasioni, l’elfo affiancherà ildel centro commerciale, selezionato già lo scorso anno attraverso un casting pubblico in cui, fin dai primi istanti, aveva riscosso enorme successo tra i giurati, gli spettatori e, soprattutto, i bambini. «L’iniziativa – spiega l'organizzazione – ha anche un grande valore sociale, offrendo un’opportunità di lavoro con una buona retribuzione a tutti coloro che, in questo momento, sono alla ricerca di una nuova occupazione».