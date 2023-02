Casamonica mangia e beve gratis in bar e ristoranti: «Ti distruggo il locale, non sai chi sono io»

di Redazione web

Mangia e beve senza sborsare un centesimo. Anzi, se qualcuno gli porta il conto, va in escandescenza e palesa la sua identità. Un Casamonica. Nonostante le ultime inchieste nei confronti della popolosa famiglia sinti, e le condanne, nel quartier generale della Romanina, c'è ancora chi ha voglia di esibire il suo cognome, per terrorizzare i negozianti della zona e gli utenti di bar e ristoranti, scrive Il Messaggero.

Minacce continue

«Tu non sai chi sono io, lo brucio il tuo locale. Dovresti essere tu a pagare me. Se non fai quello che dico io, questo locale lo distruggo» le parole minacciose del Casamonica, su cui ora le forze dell'ordine stanno indagando, dopo le numerose denunce delle vittime di soprusi e comportamenti violenti.

Caccia all'uomo

Un barista, in particolare, non ne può più del suo atteggiamento, soprattutto perché gli altri clienti, preoccupati, se ne vanno e potrebbero non tornare più. Ora il nomade, ricercato dagli investigatori, rischia l’arresto per le tante minacce proferite ai negozianti. Gli investigatori, infatti, stanno raccogliendo le testimonianze delle vittime, per risalire all'identità dell'uomo.

