Narcos, il trasferimento choc di duemila prigionieri: nudi, scalzi e con le manette

Sembrano le immagini di una serie tv, ma sono quelle vere, girate a El Salvador, in America Centrale, durante il trasferimento di 2 mila pericolosi narcos, in una nuova prigione di massima sicurezza che può ospitare 40 mila detenuti.

L'operazione segue l'impegno del governo di El Salvador contro le gang di narcotrafficanti, la cui crescente violenza ha portato alla dichiarazione di stato di emergenza, che sospende alcuni diritti costituzionali dopo un drammatico picco di omicidi attribuiti a bande violente.

El Salvador put these scumbags in their place, broke them to behave. They're being transferred to a new terrorist super prison to be housed.



It goes to show being tough on crime and having an iron-fist will indeed break the criminal element.



Good for El Salvador.