Carabinieri in servizio giocano alle slot machine: denunciati da un loro collega

Metti due carabinieri che giocano alle slot machine, nulla di male. Ma se lo facessero mentre sono in divisa ed in servizio? E' quanto hanno fatto un brigadiere, ora in pensione, e un carabiniere scelto, nel 2019, quando erano in servizio alla caserma di Curtatone, in provincia di Mantova. Nei confronti dei due militari sono stati portati avanti due procedimenti, uno penale, l'altro civile, in cui sono accusati di falso e gravi violazioni alle consegne.

Da mesi sulle slot

I fatti risalgono al maggio del 2019 quando la coppia di carabinieri è stata sorpresa a giocare alle slot in orario di lavoro ed entrambi furono sospesi dal servizio, in seguito ad un'indagine scattata, dopo le numerose segnalazioni di un'auto in servizio di sera davanti al locale dove giocavano.

Sotto gli occhi di tutti

I due carabinieri, cambiavano i soldi ed iniziavano a giocare; una routine andata avanti per mesi, che ha ovviamente attirato le domande di tanti, gestori, clienti e persino colleghi, consapevoli di quanto stessero facendo, probabilmente vittime di ludopatia.

Ed infatti, è stato proprio uno dei colleghi dell’Arma ad indagare e segnalare quanto stava avvenendo al comando, che ha preso in visione le immagini delle telecamere all’interno del locale, appurando la presenza dei due militari, ora in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 13:57

