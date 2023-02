«Uccidi la tua amica e avrai 9 milioni di dollari». Glielo dice uno sconosciuto e lei le spara alla testa

di Redazione web

Ha deciso di uccidere la sua migliore amica, dopo che uno sconosciuto online le ha promesso 9 milioni di dollari, se avesse documentato l'omicidio. Denali Brehmer, 22 anni dell'Alaska, ha confessato il delitto di Cynthia Hoffman, 19 anni, quella che lei considerava la sua amica più stretta.

I fatti risalgono al 2019, quando la giovane assassina, che ha confessato, era appena maggiorenne e fu convinta da un presunto milionario americano in cerca di emozioni forti, a documentare l'uccisione di una persona qualsiasi. Avrebbe potuto decidere chi uccidere, a patto che filmasse l'esecuzione. A chiederle di uccidere, in realtà era un quasi coetaneo, Darin Schilmiller, 21 anni, spacciandosi per una persona inesistente.

Assassina per soldi

Il 2 giugno del 2019 la ragazza, attratta dalla possibilità di diventare milionaria, ha convinto altri due complici Caleb Leyland, 23 anni, e Kayden McIntosh, all'epoca minorenne, ad aiutarla nel piano diabolico, da consumare in una zona rurale vicino ad Anchorage, invitando la sua amica ad una passeggiata tra i boschi. Condotta in un luogo isolato, la vittima è stata bloccata, legata mani e piedi, prima di venire uccisa con un colpo di pistola alla nuca.

Video per documentare

Su Snapchat poi hanno mandato foto e video all'uomo ed inviato un messaggio alla sua famiglia, per comunicare che durante la passeggiata l'amica era caduta e non riuscivano più a trovarla. In realtà, dopo lo sparo è stata gettata in un fiume, probabilmente quando era ancora viva, come hanno spiegato i consulenti medici che hanno testimoniato durante il processo.

Due giorni dopo è stato ritrovato il cadavere di Cynthia, che nonostante avesse disabilità nell'apprendimento, si era appena diplomata. L'assassina l'entità della sua condanna il 22 agosto, rischiando una condanna tra i 30 e i 99 anni di carcere.

