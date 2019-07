«La truffa per rubare gli orologi, ecco come fanno»: l'allarme del presidente del Consorzio di Casalpalocco

Domenica 14 Luglio 2019, 15:15

Truffa con furto d'orologio sventata a. Una ragazza con accento spagnolo, probabilmente di origine sudamericana, ha provato a derubare il presidente del Consorzio di Casalpalocco, che ha raccontato quanto accaduto per mettere in guardia gli abitanti del quartiere e dell'Axa.«Attenzione sulla via di casa mia centro dimi hanno appena provato a rubare l’orologio», scrive Pulidori su Facebook prima di raccontare la tecnica usata dalla ladra per portare a segno il colpo. «Mi si avvicina una ragazza spagnola dicendomi che era amica di tale Gustavo, parlava male e poi mi chiedeva informazioni che facevo fatica a comprendere. Alla fine mi saluta dandomi la mano io le do la destra lei mi dice che da loro si saluta con la sinistra (ovviamente dove tenevo l’orologio) in un secondo non mi trovo più l’orologio al polso. La scuoto, casca per terra l’orologio le scappa e io raccolgo l’orologio!». «Fate attenzione - conclude Pulidori - non pensavo potesse accadermi, di una velocità unica aveva certamente un complice che non ho visto, i Carabinieri la conoscono speriamo che venga presa al più presto».