Carabiniere ucciso, tutti i punti oscuri: «Chi è la vittima del furto?». Misteri ancora da chiarire

confessione dei due studenti americani arrestati per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega, restano dei punti oscuri su quanto accaduto a Roma nella notte tra giovedì e venerdì, nel quartiere Prati. Ci sono infatti dei particolari ancora da chiarire per comprendere l'esatta dinamica del furto e dell'estorsione che stanno all'origine del delitto del vicebrigadiere, così come altri particolari che riguardano l'omicidio stesso.



Il decreto di fermo: tutte le prove e le testimonianze. Arrestati due americani



Da stabilire, innanzitutto, qual è l'esatto ruolo della persona derubata: non è chiaro se si tratti di un pusher o di un intermediario (di un procacciatore di clienti che opera nelle piazze di spaccio). Ma è comunque insolito che una persona che abbia a che fare con traffici illeciti, si rivolga ai carabinieri per dare l'allarme e denunciare il furto di uno zainetto con dentro il cellulare e anche dei soldi, forse provento di attività illecite.



Il dolore della moglie: «Volevamo avere dei figli. Hanno ucciso il mio amore» Nonostante laarrestati per la morte del carabiniere, restano dei punti oscuri su quanto accaduto a Roma nella notte tra giovedì e venerdì, nel quartiere Prati. Ci sono infatti dei particolari ancora da chiarire per comprenderee dell'estorsione che stanno all'origine del delitto del vicebrigadiere, così come altri particolari che riguardano l'omicidio stesso.Da stabilire, innanzitutto, qual è: non è chiaro se si tratti di un pusher o di un intermediario (di un procacciatore di clienti che opera nelle piazze di spaccio). Ma è comunque insolito che una persona che abbia a che fare con traffici illeciti, si rivolga ai carabinieri per dare l'allarme e denunciare il furto di uno zainetto con dentro il cellulare e anche dei soldi, forse provento di attività illecite.

Altra stranezza: perché i due americani, in possesso di un cellulare rubato, rispondono ad una chiamata in arrivo su quel numero e prendono un appuntamento con la vittima tentando l'estorsione? Infine, altro elemento da verificare è la presunta presenza di pattuglie in appoggio, che non sono riuscite a intervenire in tempo quando la situazione è precipitata: del resto il carabiniere ucciso e il collega, entrambi in borghese (come è giusto che sia in un servizio in cui è necessaria la non riconoscibilità dei militari), non sono riusciti a utilizzare l'arma di servizio per difendersi o mettere in fuga gli aggressori.

Sabato 27 Luglio 2019, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA