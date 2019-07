Carabiniere ucciso per un grammo di cocaina: così Elder Lee ha freddato il vice brigadiere ​Mario Cerciello Rega

Carabiniere ucciso, il dolore della moglie: «Volevamo avere dei figli. Hanno ucciso il mio amore»

IL VIDEO CHE HA INCASTRATO I DUE AMERICANI

I due giovani americani fermati per omicidio in concorso. Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso i due giovani americani fermati ieri sera per la morte del vice brigadiere dei carabinieri

. Si tratta di due 19enni statunitensi turisti nella





Gabriel Christian Natale Hjorth di 18 anni, entrambi californiani e in vacanza nella Capitale. Sono stati rintracciati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma all'interno di un albergo romano già pronti per lasciare il territorio nazionale. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito nei loro confronti un decreto di fermo emesso dalla locale Procura di Roma per omicidio aggravato in concorso e tentata estorsione. Si tratta di Lee Elder Finnegan di 19 anni edi 18 anni, entrambi californiani e in vacanza nella Capitale. Sono stati rintracciati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma all'interno di un albergo romano già pronti per lasciare il territorio nazionale. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito nei loro confronti un decreto di fermo emesso dalla locale Procura diper omicidio aggravato in concorso e tentata estorsione. . Ora si trovano a Regina Coeli a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Sabato 27 Luglio 2019, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucciso per un. Questo è quanto voleva il giovane americano Elder Lee Finnegan per restituire lo zaino strappato al pusher e per questo ha ucciso Mario Cerciello Rega , ildeidi 35 anni di Somma Vesuviana che è intervenuto in borghese dopo l'incontro fissato dai giovani americani con il pusher giovedì notte nel pieno centro della, a pochi metri dalla Suprema Corte di Cassazione.Ha confessato ieri sera il turista ventenne statunitense Elder Lee Finnegan di aver colpito con ottoalle spalle, all’addome, alla schiena e al cuore Mario Cerciello Rega carabiniere , 35 anni, di Somma Vesuviana. Il militare da anni in servizio alla Stazione di Piazza Farnese, a Roma, ha urlato, ha provato a parare i colpi che all’impazzata il ragazzo gli ha inferto giovedì notte nel pieno centro della, a pochi metri dalla Suprema Corte di Cassazione, senza riuscire tuttavia a schivarli.Neanche la corsa disperata in ospedale e l’intervento tempestivo dei sanitari sono riusciti a salvargli la vita.Trovati nella stanza dell'albergo dove sono stati rintracciati i due ragazzi americani fermati per la morte del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega undi notevoli dimensioni sporco dinascosto dietro a un pannello del soffitto, e i vestiti indossati durante l'aggressione.