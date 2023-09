Capretta uccisa a calci, denunciati 12 ragazzi. Animalisti sfilano con foto e nomi: «Figli violenti di politici e poliziotti»

di Redazione web

Sono dodici i giovani denunciati per l'uccisione della capretta in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi, durante un compleanno di 18 anni. Si tratta di cinque minorenni e sette maggiorenni. Oltre agli esecutori materiali dell'uccisione, sono indagati anche gli amici che urlavano: «Dai, continua… più forte». Per loro l'accusa è «istigazione a commettere reato». I nomi dei dodici sono stati registrati dopo l'interrogatorio ai due minorenni che hanno ucciso la capra e hanno filmato la scena.

Gogna pubblica per i colpevoli

Intanto, sabato pomeriggio andrà in scena la protesta degli animalisti. L'iniziativa è stata ribattezzata "Fuori i nomi". Il motivo è facile da intuire. «Per i reati sugli animali nessuno va in carcere perché le pene sono troppo basse.

Figli di poliziotti e politici

«Molti dei protagonisti, che hanno partecipato alla festa di 18 anni della figlia della comandante della Forestale di Filettino, il maresciallo Stefania Cinti, sono i figli della ‘Fiuggi bene’», dice ancora Rizzi a Repubblica. Tra gli oltre 50 invitati c’era anche il figlio dell’assessora alle Politiche educative, servizi per l’infanzia, sport e giovani del Comune di Fiuggi, Laura Latini e il figlio di un altro dirigente comunale. Inoltre, uno dei due minorenni denunciati dai carabinieri di Anagni alla procura dei minori per il reato di maltrattamento agli animali è figlio di un poliziotto.

