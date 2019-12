Carmen Consoli è la star italiana di Capodanno al Circo Massimo

Il Capodanno di Roma si arricchisce di una nuova star, la cantantessa Carmen Consoli che si esibirà- in versione rock - il 31 dicembre al Circo Massimo. Alla Festa di Roma 2020 arriverà anche la giovane rapper Priestess, tra le più promettenti artiste della scena urban italiana. L’annuncio è stato fatto ieri dalla Sindaca Raggi che, a novembre, aveva già rivelato la prima star di Capodanno, Skin, leader degli Skunk Anansie.



La Festa di Roma 2020, che celebra quest’anno la Terra, inizia alle 21,15 del 31 dicembre al Circo Massimo con uno spettacolo di luci, proiezioni e musica dedicato al nostro Pianeta. Si prosegue alle 21,30 Ascanio Celestini, che raccontando a modo suo delle favole inedite scritte appositamente sul tema della festa duetterà insieme ad un’orchestra speciale formata da bambini e adolescenti. Testa all’insù per lo spettacolo aereo dedicato alle silfidi, le fatine dei boschi.



Dalla danza si passa così alla musica di Carmen Consoli e dei suoi più grandi successi. Alle ore 23.50 inizierà il countdown per la mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico a cura di Acea. Dopo Priestess, Consoli, Skin, due ore di djset con una miscela esplosiva di suoni di derivazione tech/house. La Festa di Roma 2020 è a ingresso gratuito e proseguirà fino alla sera dell’1 gennaio e si dividerà in cinque ecosistemi realizzati tra Piazza dell’Emporio, Isola Tiberina, Giardino degli Aranci e Piazza Bocca delle Verità - animati da performance artistiche, scenari visionari e installazioni a tema, che importanti artisti internazionali realizzeranno appositamente, site specific, per stupire e coinvolgere gli spettatori.



Capodanno speciale anche alla Garbatella (dalle ore 18) che culminerà alle 23 con l’Orchestraccia pronta a iniziare il nuovo anno con un concerto imperdibile in Piazza Damiano Sauli.

