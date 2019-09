Caos per i pendolari: dalle 13.55 il traffico ferroviario è infatti rallentato nel Nodo di Roma per un problema alla linea elettrica nella stazione di Roma Termini. I treni in viaggio potranno subire ritardi fino a 60 minuti, variazioni o cancellazioni. Coinvolti anche i treni Alta Velocità. Martedì 24 Settembre 2019, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA