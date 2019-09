Terrore sul treno: fumo invade la carrozza, panico a bordo e passeggeri in fuga

Caos a Roma Termini, circolazione treni rallentata per guasto alla linea elettrica

Martedì 24 Settembre 2019, 16:05

Momenti di terrore a bordo del treno, nel pomeriggio di oggi, per un incendio che si è sviluppato a bordo della carrozza numero 5. Lungo la tratta che collega Barletta a Foggia , il fumo ha invaso il vagone scatenando il panico.E' immediatamente intervenuto il personale di bordo e quello addetto alla manutenzione, che ha provveduto a far scendere tutti i passeggeri. Non ci sono stati feriti e le fiamme, a quanto pare, si sono scatenate per via di un cortocircuito al quadro elettrico della carrozza.Il treno è ripartito, pur avendo naturalmente accumulato 50 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto. La carrozza è stata isolata.