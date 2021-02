Bus in fiamme a Roma, questa volta di quelli adibiti a trasporto delle persone disabili. Come riportato dall'agenzia Dire, questa mattina davanti a Villa Lazzaroni, VII municipio (Quiadraro), un rogo in via Tommaso Fortifiocca ha distrutto un minibus attrezzato per i disabili e parcheggiato negli stalli della Circoscrizione. Le fiamme si sono subito propagate ad altre vetture, distruggendone tre e dannaggiandone altre due.

Roma brucia. Pochi minuti fa ennesimo incendio nella Capitale, questa volta un PULMINO PER IL TRASPORTO DISABILI a via Tommaso Fortifiocca, proprio nel parcheggio del VII Municipio dietro Villa Lazzaroni. Pubblicato da Luca Di Egidio su Giovedì 25 febbraio 2021





Fra i testimoni anche Luca Di Egidio, consigliere del Municipio Roma VII, che ha riportato l'episodio su Facebook.

Roma, a Primavalle in fiamme autobus della linea 916: paura ma nessun ferito

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA