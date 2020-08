Un altro bus in fiamme a Roma. È successo nella notte in via del Foro Italico. Il mezzo stava rientrando in rimessa, era quindi fuori servizio senza passeggeri a bordo. «Mentre percorreva Viale del Foro Italico rientrando in rimessa, intorno all'1.30, per ragioni da accertare su una vettura fuori servizio senza passeggeri si è sviluppato un incendio che ha interessato la parte posteriore del veicolo. L'autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco, che intervenivano. Non ci sono state conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da 16 anni». Così in una nota Atac.



(Foto d'archivio) Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA