Roma, un altro bus Atac a fuoco: l'autista mette in salvo i passeggeri prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 18:16

A poche ore di distanza da quello avvenuto in viale, un altroha coinvolto un. Poco dopo le 16.30, infatti, un autobus è stato circondato dalle fiamme, sprigionatesi dal vano motore, in, a due passi dalla stazione Termini.Il conducente del bus, accortosi del pericolo, ha fatto subito scendere dal mezzo i cinque passeggeri che trasportava, in attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco. Gli uomini del Tuscolano 1, supportati da un'autobotte della squadra di Prati, sono riusciti a domare le fiamme, mettendo sotto sequestro il bus andato a fuoco.. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale e i carabinieri per i rilievi del caso.