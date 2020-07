Rogo sul mezzo Atac: salvi autista e passeggeri

Lorena Loiacono

E' tornato flambus. Passeggeri a bordo, anche ieri un bus Atac ha preso fuoco vicino all'università di Tor Vergata. É il 15° bus in fiamme a Roma dall'inizio dell'anno: considerando i mesi di lockdown e le corse ridotte, decisamente non sono pochi. Anzi tra guasti, incidenti e incendi da domare dal 2016 si contano addirittura 160 bus in fiamme. Poco prima delle 14 di ieri sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Tuscolano 2 con un'autobotte per spegnere il rogo che ha divorato il bus, fermo lungo via della Sorbona all'altezza dello svincolo Torrenova del GRA. I pompieri hanno messo in salvo l'autista e i passeggeri presenti sul mezzo: fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato. Da una prima ricostruzione sembra che la causa dell'incendio che ha mandato in fumo il us possa essere un problema al motore.

