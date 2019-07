Botticelle a Roma, il caso approda alla Camera: pronto un emendamento per vietarle

Roma, camion bar vietati al Colosseo. Raggi: «Divieto definitivo, il decoro ha la priorità»​

Venerdì 5 Luglio 2019, 13:56

Il caso dellesta per diventare una questione nazionale. Dopo che ilaveva dato ragione ai vetturini, e torto all'amministrazione capitolina guidata da, la battaglia ora si sposta in Parlamento: allainfatti, Pd e Forza Italia sono pronti a presentare degliin Commissione Trasporti.La sindaca di Roma,, con una ordinanza aveva vietato la circolazione dellein caso di temperatura pari o superiore ai 30°C. I vetturini, che sulle tipiche carrozzelle trainate da cavalli sono soliti trasportare i tanti turisti che si riversano nella capitale nel periodo estivo, avevano deciso di ricorrere al Tar e si sono visti dare ragione. Martedì prossimo, però,(Pd),(Fi) presenteranno degli emendamenti che vietano del tutto le botticelle, mentre la maggioranza starebbe pensando a delle misure meno restrittive.L'idea di base sarebbe quella di optare per il trasporto dei turisti con carrozzelle elettriche, non trainate da cavalli, che consentirebbero di non arrecare sofferenze agli animali. Il punto, però, è che lasi è già detta contraria: un provvedimento simile andrebbe a colpire anche gli operatori turistici del Trentino che utilizzano slitte trainate da cani. La mediazione all'interno del governo è stata tentata dadel, con il relatore che ha suggerito questo testo: «I comuni possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale».Le deputate che stanno per presentare l'emendamento, però, non ci stanno: «Quel 'possono' lascia troppo spazio alla discrezionalità. La Raggi ha vietato le botticelle, ma in futuro un altro sindaco si potrebbe attaccare a quel 'possono'. Noi vogliamo che sia abrogato, perché è immorale che dei cavalli stiano col muso a dieci centimetri dall'asfalto che in estate raggiunge i 55 gradi. I leghisti sono preoccupati per i cani da slitta, o per i muli della fiera turistica? Bene, facciano l'eccezione per loro».