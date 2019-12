Roma, botti di Capodanno in tutti i quartieri. Disattesa l'ordinanza del sindaco Raggi

Completamente disattesa a Roma l'ordinanza anti botti di Capodanno. Sui social a mezzanotte migliaia di video ritraevano fuochi d'artificio e fontane luminose.

A Roma era stato deciso il divieto assoluto di usare fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. La Sindaca di Roma Virginia Raggi aveva firmato l’ordinanza che sarà in vigore in tutto il territorio di Roma Capitale. Tutto inutile, in tutti i quartieri di Roma botti e petardi hanno imperversato.

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 01:36

