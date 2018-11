Roma, emergenza rifiuti: le vostre segnalazioni a Leggo

accanto ad icone del passato comee perfino la principessanel suo incantevole e memorabile abito da sposa. Si materializzeranno tutte insieme sabato e domenica prossima nella, all’al(ingresso gratuito, dalle 10 alle 17). La Città Eterna sarà di nuovo la cornice della “”, giunta alla sua quarta edizione, la kermesse dove si incontreranno i collezionisti da tutto il mondo di fahion dolls. In mezzo a mostre, esposizioni, contest, workshop e iniziative benefiche.E quest’anno tutti gli occhi saranno puntati sulle Barbie vip, create ad immagine e somiglianza dei personaggi noti adorati e invidiati. Direttamente da Los Angeles, ci sarà ancheSenior Director of Barbie Design, designer ufficiale di Barbie da più di 20 anni, che ha lavorato con alcune delle case di moda più famose a livello internazionale per creare modelli e outfit doll-size esclusivi per la bambola più fashion al mondo. Approderà nell’Urbe per partecipare alla Mostra Retrospettiva a lui dedicata con oltre 200 Barbie realizzate per Mattel: un’occasione imperdibile con prototipi ma visti. Special guest sarà anche il costumista italiano Gabriele Mayer, creatore di magnifici abiti e costumi per il cinema, la tv e il teatro. Celeberrima la sua collaborazione con Raffaella Carrà, Renato Zero, Fiorello, straordinari registi - da Fellini a De Sica - e dive intramontabili - da Sofia Loren a Chaterine Zeta Jones, da Ursula Andres a Giulietta Masina. Splendide bambole, pezzi unici realizzati dai più importanti artisti del mondo saranno messe all’asta dal 17 Novembre sulla piattaforma Ebay in favore di Croce Rossa Italiana.