Emergenza rifiuti a Roma: le vostre foto del degrado

Ogni giorno la nostra casellacontinua a ricevere decine di segnalazioni di cittadini esausti, stufi di subire passivamente ildellaCome Sandro C., che ci racconta di situazioni davvero paradossali, come avere idall'Ama, che però non si occupa dell'nei giorni precedenti.Tonino C. invece ci manda le foto da Gregorio VII: sui marciapiedi di via Micara non si riesce più a passare per quanto esteso è il mare di pattume. Nel quartiere Prati c'è chi, anziché chiamare il numero dedicato (e gratuito!) per la raccolta dei rifiuti ingombranti, preferisce abbandonarli in mezzo alla strada.Alberto, da Prenestina è lapidario nel testo della sua mail: «». C'è anche chi come Gabriele, nel degrado, prova a ricordare i fasti antichi con un malinconico «».La raccolta della nettezza urbana da parte dilascia a desiderare praticamente in tutte le zone di Roma: a via Nomentana, sotto, addirittura ai cumuli di immondizia abbandonati si somma anche un, che si riparano sotto il viadotto, come segnala Patrizia C. Nei dintorni di Piazza Bologna, zona abitata anche da molti studenti fuori sede, Patrizia C. ci invia la segnalazione di via Ignazio Giorgi.E c'è chi vive da poco nella Capitale, e già vuole andarsene, come Angelica A. che da Cinecittà ci scrive: «. Lo dice una persona che viene da Salerno». Situazione identica al Quadraro, come testimoniano gli scatti di Isaia V.Francesca P. vive vicino Corso Trieste, dove i cassonetti, oltre a non essere svuotati spesso, vengono lasciati sui marciapiedi della strada.Claudio D. invece non ci manda foto ma condivide il suo malessere: «». Giovanni P. ci manda le foto di «Uno scempio» a circonvallazione Trionfale.Segnalazione simile anche da Monti Tiburtini e da diverse altre zone della Capitale.