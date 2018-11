Buca una gomma, il ladro le ruba la borsa mentre lei ripara l'auto

Fora una gomma e si ritrova derubata. E' accaduto a Porta Maggiore. Un uomo, un 48enne del Marocco senza fissa dimora e con precedenti, ha notato una 34enne romana intenta a sostituire una gomma forata della sua auto e, approfittando della sua distrazione, l’ha derubata della borsa custodita sui sedili posteriori. L'uomo è finito in manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante.



Ieri mattina, il ladro ha “puntato” la vittima, in difficoltà in via Germano Sommelier, e, nel momento in cui l’ha vista chinarsi per intervenire sulla ruota, si è avvicinato furtivamente al veicolo e ha prelevato la sua borsa per poi fuggire a piedi. In quel momento però transitavano i Carabinieri che hanno sorpreso il ladro in flagranza e lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria mentre l’arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. E’ accusato di furto aggravato.

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:54