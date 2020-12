Babbo Natale vola su Roma con Fly X

Babbo Natale Vola su Roma. La nostra attività ha voluto anche fare qualcosa di concreto regalando l'esperienza di volare a molte famiglie negativizzate, che sono uscite dalle drammatiche vicende del Covid. Un modo per Augurare buone Feste a tutti ma rispettando le regole. Ormai siamo alle porte dell'otto dicembre, abbiamo passato queste ultime ore in attesa del DPCM ma la magia del Natale non smetterà mai di appassionare grandi e piccoli. Nel rispetto di questo momento drammatico che il Nostro Paese sta vivendo noi abbiamo voluto alleggerire regalando a Roma un Volo spettacolare di Babbo Natale. Un augurio speciale a tutti ponendo l'attenzione sul momento storico e invitando il rispetto delle regole senza perdere le tradizioni. La nostra attività ha voluto anche fare qualcosa di concreto regalando l'esperienza di volare a molte famiglie negativizzate, che sono uscite dalle drammatiche vicende del Covid. Lo abbiamo fatto con la volontà di mantenere accesa la fiamma

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA