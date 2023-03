Travolti e uccisi mentre attraversano la strada al Flaminio e alla Magliana: due le vittime

di Emilio Orlando

Non si arresta la scia di sangue sulle strade della Capitale. Due morti a poche ore di distanza, al Flaminio e alla Magliana. A perdere la vita sono stati due stranieri, investiti mentre stavano attraversando la strada.

La polizia Roma Capitale ha effettuato i test per verificare se i conducenti che guidavano le auto che li hanno investiti erano sotto effetto di droga e di alcol. In entrambi i casi sono risultati negativi.

Travolti e uccisi mentre attraversano la strada

Il primo investimento è avvenuto ieri sera intorno alle 21,30 in via Val Fiorita all'altezza della fermata metro della Magliana. Un straniero, non ancora identificato perchè senza fissa dimora che viveva in una baraccopoli poco distante, è stato travolto da una Renault Kadjar condotta da un anziano di 60 anni. L'uomo è morto poco dopo essere stato trasportato al Sant'Eugenio dal 118.

Poche ore più tardi, sul lungotevere Maresciallo Diaz, all'altezza del Ponte della Musica. Uno cittadino peruviano di 40 anni di nome Manuel Tomas Erazo Pachech è stato investito e ucciso, verso le 2.30 , da un'auto Audi A1 guidata da un uomo di 34 anni. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del Gruppo Eur e da quelli del II Parioli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:36

