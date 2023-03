Metro Roma ostaggio delle bande: minorenni picchiati e rapinati sulle linee A e C

di Emilio Orlando

Due pericolose bande di giovani criminali tengono in “ostaggio” alcune fermate delle metro C e A, seminando il terrore tra i coetanei.

Ispirate ai personaggi e alle canzoni trapper e rap in voga tra gli adolescenti, questi ragazzi “oltre il limite” vestono con tute sportive, indossano cappellini con visiera e felpe con il cappuccio. Ma soprattutto fanno paura.

La vittima viene picchiata e derubata



Si avvicinano con la scusa di chiedere un euro oppure una sigaretta: poi la vittima prescelta viene circondata e picchiata. Il bottino spesso è costituito dallo smartphone e dal denaro trovati nelle tasche: in alcuni casi, i malcapitati sono stati rapinati anche di capi d’abbigliamento di valore.

Una delle gang è formata da 4 adolescenti





Le segnalazioni



Diverse anche le segnalazioni, di ragazzi e commercianti del Tridente (in particolare di quelli nella zona di piazza Mignanelli) sulla presenza attiva della “gang dei marocchini”, che è solita radunarsi in comitiva sotto la “Colonna dell’Immacolata Concezione” di piazza Mignanelli e sulla salita dei Cappuccini. Una banda pericolosa, che si aggira intorno alla metropolitana di piazza di Spagna e che semina letteralmente il panico tra le comitive giovanili che frequentano il Centro storico.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 08:13

