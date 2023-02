Metro A, macchinista preso a pugni e schiaffi da un passeggero

di Redazione web

Ancora una violenza ai danni di un dipendente dell'Atac. Un macchinista della metro A è stato aggredito al capolinea Battistini a Roma. L'aggressione è avvenuta ieri sera quando il macchinista, arrivato in stazione a fine corsa, ha controllato, come da prassi, il treno, per verificare che tutti i passeggeri fossero scesi.

Durante un controllo ha trovato un uomo che dormiva sui sedili

Durante il controllo ha trovato un uomo che stava dormendo sui sedili, lo ha svegliato e gli ha chiesto di scendere. L'uomo gli ha sferrato un pugno in pieno viso rompendogli il naso. Il macchinista ha così chiamato le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 16:22

