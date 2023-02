San Basilio, cocaina al posto delle pizze, in manette finto rider del delivey “stupefacente”. Ecco come agiva

di Emilio Orlando

Le ordinazioni le prendeva con un cellulare. I tossicodipendenti avevano il suo numero che utilizzava come call center. L'atteggiamento era quello di un vero rider. Lo zaino, perfettamente uguale a quelli che comunemente usano i fattorini, pure. A tradire Roperto P. di 38 anni, l'agitazione e il tremore alle mani che gli i tre investigatori del distretto di polizia di San Basilio, del primo dirigente Isea Ambroselli, hanno notato quando lo hanno fermato per un controllo. Il sospettato, infatti, era già conosciuto dai poliziotti perché lo avevano già arrestato due volte nel giro di pochi mesi.

<h2>Fermato in sella a uno scooter</h2>

Sabato, durante un servizio di controllo del territorio per prevenire i reati di rapina e di spaccio di droga, gli agenti lo hanno fermato, mentre era in sella ad uno scooter. Subito il trentottenne ha manifestato agitazione ed ha risposto ai poliziotti con domande evasive, che li hanno ulteriormente insospettiti tanto da spingerli ad un controllo più approfondito che hanno portato alla scoperta stupefacente.

(nella foto il borsone sequestrato dalla polizia)

Nelle tasche, infatti il finto corriere aveva quattro dosi di cocaina e più di mille euro in contanti. Durante il processo per direttissima, davanti al giudice penale monocratico di piazzale Clodio, il pubblico ministero Giovanni Nostro ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto e al termine del patteggiamento è stato condannato ad un anno. Lo zaino, perfettamente somigliante a quelli in dotazione ai veri rider, è stato sequestrato. Ultimo arresto, del corriere stupefacente, conferma che i capi delle piazze di spaccio di San Basilio hanno cambiato modalità per le cessioni. Non più consegne sul posto, con elevati rischi di essere arrestati, ma direttamente a domicilio o in località al riparo dagli occhi della polizia e dei carabinieri.

