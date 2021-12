Roma, sciopero Atac giovedì 16 dicembre: a rischio bus, metro e tram

Roma rischia di rimpiombare nel caos trasporti, di nuovo. Domani, 16 dicembre, è previsto un nuovo sciopero generale che potrebbe trasformarsi in un giovedì nero per i romani che ogni giorno si spostano con i mezzi pubblici. Nel mirino lo stop a bus, tram e metro che partirà dalle ore 8:30.

Leggi anche > Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: militare si lancia dalla finestra

Lo sciopero generale indetto dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasport è programmato sull'intera rete Atac e Roma Tpl - bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, ma riguarderà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Il servizio, quindi, è a rischio sulla rete Atac dalle ore 8:30, fino alle 17:00 e, poi, dalle ore 20:00 fino al termine delle corse. Ma lo sciopero non sarà riferito solo ai trasporti. Nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Oltre al servizio delle biglietterie, mentre i parcheggi di interscambio restano aperti.

Lo sciopero generale riguarderà anche Roma Tpl. Le linee a rischio stop con i relativi disagi sono: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Per quanto riguarda la linea ferroviara, invece, i servizi minimi saranno garantiti nelle fasce orarie di maggiore transito: dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle 0re 18:00 fino alle 21:00. I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.

«Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo - spiegano i sindacati -, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile». Per questo, domani Roma potrebbe vivere un giovedì nero dal punto di vista dei trasporti. Lo sciopero generale vedrà anche la manifestazione nazionale proprio tra le vie della Capitale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA